38-летний генерал-лейтенант не имеет опыта командования армией, но эффективно руководит ГУР.

Главными кандидатами на должность нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины являются командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский и руководитель Главного управления разведки Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех человек, "осведомленных в этом вопросе".

Отмечается, что 58-летний Сырский, опытный командир, считается близким соратником Зеленского, который брал его с собой на несколько визитов на передовую и фотографировался с военными. При этом Сырского не любят украинские рядовые солдаты, которые говорят, что он принимал решения, которые безосновательно повлекли потерю оружия и боеприпасов, а также жизни.

"38-летний Буданов не имеет опыта командования армией Залужного и Сырского, но эффективно руководит ГУР и возрождает ведомство, которое долгое время играло вторую скрипку после гораздо большей Службы безопасности Украины. Однако известная наглая тактика Буданова раздражает западных партнеров Киева. "Он заставляет нас нервничать", - сказал изданию один из западных чиновников.

При этом, по данным СМИ, два человека, близких к Сырскому и Буданову, сообщили, что те не заинтересованы в получении должности главкома и предпочитают остаться на своих нынешних местах.

Кирилл Буданов - последние новости

На днях руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов озвучил еще одну просьбу по самолетам. По его словам, он хочет видеть в руках Украины штурмовики, подобные американскому А-10.

Также УНИАН сообщал, что Буданов рассказал, какое оружие крайне необходимо Украине. Он подчеркнул, что Киев столкнулся с критической нехваткой боеприпасов и нуждается в помощи партнеров. Однако речь идет не только о снарядах, но и об артиллерийских системах.

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