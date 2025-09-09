The New York Times вспомнило о ядерных объектах Украины, которые уже неоднократно повреждались российскими обстрелами.

Кроме Запорожской АЭС, которую Россия оккупировала в начале полномасштабного вторжения и к которой приковано внимание мирового сообщества, в Украине находится еще несколько ядерных объектов. В случае российского обстрела они могут загрязнить значительные территории. О военной угрозе России ядерным объектам в Украине написала газета The New York Times.

Они вспомнили о лаборатории Харьковского физико-технического института, где находится исследовательский ядерный реактор и есть несколько десятков килограммов наработанного обогащенного урана. Этого достаточно, пишут журналисты, чтобы загрязнить значительную часть города в случае выброса.

Лаборатория расположена в 22 км от линии фронта. Здание, в котором размещен Институт и исследовательский ядерный реактор, было повреждено дронами, ракетами и артиллерией столько раз, что это не могло быть случайностью, приводит газета заявление украинских властей. По данным, приведенным газетой, сооружение было повреждено российскими боеприпасами по меньшей мере 74 раза.

Отмечается, что внешняя часть здания не была построена так, чтобы выдерживать атаки. Ежедневные взрывы снаружи сотрясают диспетчерскую. Внутри ударная волна от взрыва сбила штукатурку со стены возле устройства.

"Я просто не понимаю, с чем мы имеем дело. Они делают это без всякой логики", - сказал об атаках Андрей Мициков, главный инженер физического института.

Кроме этого, в Украине есть и другие ядерные объекты. Работают несколько атомных станций и есть места хранения отработанного ядерного топлива.

"Чем дольше длится война, тем больше риск удара, который может распространить радиоактивные материалы на большой территории. Некоторые из этих объектов имеют мощные меры безопасности, но они не были построены для того, чтобы выдержать прямой удар большой бомбы", - говорится в статье.

Издание напоминает, что в 2022 году российские войска вошли в Украину через Чернобыльскую зону, подняв пыль, насыщенную небольшими, но обнаруживаемыми следами плутония, изотопов цезия и других радиоактивных элементов, и рискнув нанести удар по станции.

В феврале 2025 года российский дрон попал в защитную конструкцию над радиоактивными руинами четвертого реактора Чернобыльской АЭС. Хотя радиация не вытекла, удар нарушил герметичность конструкции.

Запорожская АЭС также неоднократно подвергалась ударам, но они не приводили к радиоактивным выбросам. Есть и другая опасность, связанная с подрывом россиянами плотины Каховского водохранилища. Это вывело из строя основной источник охлаждающей воды для шести реакторов станции, заставив перейти на резервный охлаждающий бассейн. Сейчас станция зависит от двух линий электропередачи, одна из которых периодически повреждается в результате боевых действий.

Как писал УНИАН, оккупированную россиянами Запорожскую АЭС могут вскоре подключить к российской энергосети, запустив реакторы. Об этом свидетельствуют намерения оккупантов закупить оборудование для насосных станций.

Однако в МАГАТЭ считают, что ситуация на ЗАЭС опасна. Там нарушены основные принципы ядерной безопасности, которые сформулировало Агентство. В частности, это физическая целостность и работоспособность оборудования.

