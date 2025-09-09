Пропагандистке совсем не нравятся слова "Слава Украине".

Российская пропагандистка Ксения Собчак, которая некоторое время пыталась притворяться, что выступает против войны, пожаловалась на "нападение француза-русофоба" в Париже.

Во время съемок интервью к ней подошел прохожий со словами "Vive l'Ukraine!". Собчак сразу начала допытываться, почему он так сказал. Мужчина попытался объяснить, что все россияне должны знать о том, что происходит в Украине, однако в ответ журналистка внезапно обвинила его в расизме. Также она пыталась ему доказать, что в мире есть "разные" взгляды на эту войну.

Украинский шоумен Анатолий Анатолич отреагировал на этот фрагмент воспоминаниями об их переписке в начале полномасштабного нападения России на Украину:

"В первые дни полномасштабки, когда мои дети прятались в подвале, она писала в личные и просила выслать видео, что же происходит в Украине. Потому что все верили, что россияне якобы будут выходить на протесты, а Собчак будет впереди всех. Боже, как все ошибались. За буквально пару недель стало понятно, что она самая мерзкая консерва в мире. Такая, что открываешь, и просто дышать невозможно".

Впоследствии Анатолич снял видео о том, как Собчак не были рады в Грузии. После этого она начала писать шоумену, что на самом деле выступает против войны, но якобы не может говорить правду, пока находится в России.

Напомним, еще в 2022 году владелец грузинского бара Dedaena Bar в Тбилиси отказался пустить Собчак в свое заведение. Ее тогда очень возмутило, что условием входа является заполнение анкеты, в которой есть пункты "Я никогда не голосовал за Путина" и "Слава Украине".

В конце сентября того же года она назвала реакцию украинцев на участие Натальи Водяновой в рекламе Zara "нацизмом". Это произошло сразу после того, как мир облетели фотографии страшных преступлений российской армии в Изюме.

