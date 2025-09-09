фот

Если ваша кошка грызет электрические провода, это повод для немедленной тревоги. Такое поведение может быть связано с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) или другими факторами — связанными с окружающей средой или здоровьем, например стрессом или проблемами с зубами.

Вне зависимости от причины, грызть электрические провода опасно для кошек, и к тому же это может повредить ваши электроприборы и кабели. К счастью, вы можете остановить такое поведение, пишет The Spruce Pets.

Почему коты грызут провода

Существует некоторая загадка, почему кошки выбирают именно провода. Одна из теорий — провод напоминает хвост другого животного, и базовый инстинкт заставляет кошку атаковать всё, что похоже на хвост. Но это не объясняет, почему кошка продолжает грызть провод, когда обнаруживает, что животного нет. Другие причины могут включать:

  • Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)

ОКР с проявлением грызения и жевания чаще всего встречается у сиамских и бирманских кошек. Такие кошки могут испытывать сильное желание жевать, сосать и иногда даже есть несъедобные предметы. Помимо грызения проводов, могут наблюдаться другие симптомы:

  1. Самоощущение или самоповреждение, особенно хвоста, и повторяющееся преследование хвоста.
  2. Чрезмерное вылизывание, когда кошка вылизывает и грызет шерсть до появления проплешин.
  3. Навязчивое сосание, вылизывание или жевание ткани (состояние называется wool sucking). Причины не до конца изучены, включая раннее отлучение от матери. Генетика также может играть роль у кошек с сиамскими чертами.
  4. Гиперестезия — повышенная чувствительность кожи и склонность к самоповреждению.
  • Проблемы с зубами

Боль в ротовой полости из-за зубных проблем может вызывать жевательное поведение, чтобы облегчить дискомфорт. У 50–90% кошек старше 4 лет есть зубные заболевания, поэтому регулярные осмотры и чистка у ветеринара крайне важны.

  • Скука или недостаток активности

У пожилых кошек часто возникают проблемы с суставами, например остеоартрит, что снижает уровень активности. Недостаток движения, исследований и взаимодействия с окружающим миром приводит к скуке и стрессу, и кошка ищет альтернативные способы занять себя.

  • Медицинские проблемы

У пожилых кошек метаболические нарушения, например гипертиреоз, могут повышать активность и желание жевать. Анализы крови могут выявить решаемые проблемы, устраняющие грызение.

  • Пика

Пика — это стремление жевать вещества без питательной ценности: бумагу, грязь, резинки для волос, пластик и другие предметы. В случае кошек чаще всего связано со скукой, тревожностью и другими поведенческими причинами.

  • Стресс

Стресс может вызвать разнообразные странные поведения, в том числе грызение, которое помогает кошке снять тревогу и эмоционально почувствовать себя лучше.

Как отучить кошку грызть провода

Для начала — покажите кошку ветеринару для выявления проблем со здоровьем или поведением. Защитите провода: пропустите их через ПВХ-трубы или заклейте изолентой. Используйте гуманное средство отпугивания с датчиком движения, которое выпускает воздух или издает звук.

Предлагайте альтернативные предметы для жевания: картон или одобренные лакомства для зубов (Vet Oral Health Council). Можете также добавить в рацион кошки растворимую клетчатку: свежую зелень, зеленую фасоль или салат, которые могут снизить "желание грызть". Специальные корма против шерстяных комков также подходят.

Еще одним вариантом решения этой проблемы является непосредственное снижение тревожности у кошки: используйте синтетические феромоны для кошек, обеспечьте чистоту лотка, достаточное количество игрушек и времени для игр, чтобы предотвратить скуку.

