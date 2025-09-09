Откройте для себя практические решения для защиты как вашего питомца, так и техники.

Если ваша кошка грызет электрические провода, это повод для немедленной тревоги. Такое поведение может быть связано с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) или другими факторами — связанными с окружающей средой или здоровьем, например стрессом или проблемами с зубами.

Вне зависимости от причины, грызть электрические провода опасно для кошек, и к тому же это может повредить ваши электроприборы и кабели. К счастью, вы можете остановить такое поведение, пишет The Spruce Pets.

Почему коты грызут провода

Существует некоторая загадка, почему кошки выбирают именно провода. Одна из теорий — провод напоминает хвост другого животного, и базовый инстинкт заставляет кошку атаковать всё, что похоже на хвост. Но это не объясняет, почему кошка продолжает грызть провод, когда обнаруживает, что животного нет. Другие причины могут включать:

Видео дня

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)

ОКР с проявлением грызения и жевания чаще всего встречается у сиамских и бирманских кошек. Такие кошки могут испытывать сильное желание жевать, сосать и иногда даже есть несъедобные предметы. Помимо грызения проводов, могут наблюдаться другие симптомы:

Самоощущение или самоповреждение, особенно хвоста, и повторяющееся преследование хвоста. Чрезмерное вылизывание, когда кошка вылизывает и грызет шерсть до появления проплешин. Навязчивое сосание, вылизывание или жевание ткани (состояние называется wool sucking). Причины не до конца изучены, включая раннее отлучение от матери. Генетика также может играть роль у кошек с сиамскими чертами. Гиперестезия — повышенная чувствительность кожи и склонность к самоповреждению.

Проблемы с зубами

Боль в ротовой полости из-за зубных проблем может вызывать жевательное поведение, чтобы облегчить дискомфорт. У 50–90% кошек старше 4 лет есть зубные заболевания, поэтому регулярные осмотры и чистка у ветеринара крайне важны.

Скука или недостаток активности

У пожилых кошек часто возникают проблемы с суставами, например остеоартрит, что снижает уровень активности. Недостаток движения, исследований и взаимодействия с окружающим миром приводит к скуке и стрессу, и кошка ищет альтернативные способы занять себя.

Медицинские проблемы

У пожилых кошек метаболические нарушения, например гипертиреоз, могут повышать активность и желание жевать. Анализы крови могут выявить решаемые проблемы, устраняющие грызение.

Пика

Пика — это стремление жевать вещества без питательной ценности: бумагу, грязь, резинки для волос, пластик и другие предметы. В случае кошек чаще всего связано со скукой, тревожностью и другими поведенческими причинами.

Стресс

Стресс может вызвать разнообразные странные поведения, в том числе грызение, которое помогает кошке снять тревогу и эмоционально почувствовать себя лучше.

Как отучить кошку грызть провода

Для начала — покажите кошку ветеринару для выявления проблем со здоровьем или поведением. Защитите провода: пропустите их через ПВХ-трубы или заклейте изолентой. Используйте гуманное средство отпугивания с датчиком движения, которое выпускает воздух или издает звук.

Предлагайте альтернативные предметы для жевания: картон или одобренные лакомства для зубов (Vet Oral Health Council). Можете также добавить в рацион кошки растворимую клетчатку: свежую зелень, зеленую фасоль или салат, которые могут снизить "желание грызть". Специальные корма против шерстяных комков также подходят.

Еще одним вариантом решения этой проблемы является непосредственное снижение тревожности у кошки: используйте синтетические феромоны для кошек, обеспечьте чистоту лотка, достаточное количество игрушек и времени для игр, чтобы предотвратить скуку.

Другие интересные новости о наших пушистиках

Ранее УНИАН сообщал, дружат ли коты с другими котами. Несмотря на то, что некоторые кошки могут подружиться в течение нескольких дней или недель, в целом нужно от 8 до 12 месяцев, чтобы два кота установили между собой такие тесные связи, чтобы это можно было назвать дружбой...

Кроме того, мы также рассказывали, сколько раз в день нужно кормить кота. Однозначного ответа на эти вопросы нет, потому что здесь играют роль несколько факторов. Именно на них вам стоит обратить внимание.

Вас также могут заинтересовать новости: