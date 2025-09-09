Если ваша кошка грызет электрические провода, это повод для немедленной тревоги. Такое поведение может быть связано с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) или другими факторами — связанными с окружающей средой или здоровьем, например стрессом или проблемами с зубами.
Вне зависимости от причины, грызть электрические провода опасно для кошек, и к тому же это может повредить ваши электроприборы и кабели. К счастью, вы можете остановить такое поведение, пишет The Spruce Pets.
Почему коты грызут провода
Существует некоторая загадка, почему кошки выбирают именно провода. Одна из теорий — провод напоминает хвост другого животного, и базовый инстинкт заставляет кошку атаковать всё, что похоже на хвост. Но это не объясняет, почему кошка продолжает грызть провод, когда обнаруживает, что животного нет. Другие причины могут включать:
- Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)
ОКР с проявлением грызения и жевания чаще всего встречается у сиамских и бирманских кошек. Такие кошки могут испытывать сильное желание жевать, сосать и иногда даже есть несъедобные предметы. Помимо грызения проводов, могут наблюдаться другие симптомы:
- Самоощущение или самоповреждение, особенно хвоста, и повторяющееся преследование хвоста.
- Чрезмерное вылизывание, когда кошка вылизывает и грызет шерсть до появления проплешин.
- Навязчивое сосание, вылизывание или жевание ткани (состояние называется wool sucking). Причины не до конца изучены, включая раннее отлучение от матери. Генетика также может играть роль у кошек с сиамскими чертами.
- Гиперестезия — повышенная чувствительность кожи и склонность к самоповреждению.
- Проблемы с зубами
Боль в ротовой полости из-за зубных проблем может вызывать жевательное поведение, чтобы облегчить дискомфорт. У 50–90% кошек старше 4 лет есть зубные заболевания, поэтому регулярные осмотры и чистка у ветеринара крайне важны.
- Скука или недостаток активности
У пожилых кошек часто возникают проблемы с суставами, например остеоартрит, что снижает уровень активности. Недостаток движения, исследований и взаимодействия с окружающим миром приводит к скуке и стрессу, и кошка ищет альтернативные способы занять себя.
- Медицинские проблемы
У пожилых кошек метаболические нарушения, например гипертиреоз, могут повышать активность и желание жевать. Анализы крови могут выявить решаемые проблемы, устраняющие грызение.
- Пика
Пика — это стремление жевать вещества без питательной ценности: бумагу, грязь, резинки для волос, пластик и другие предметы. В случае кошек чаще всего связано со скукой, тревожностью и другими поведенческими причинами.
- Стресс
Стресс может вызвать разнообразные странные поведения, в том числе грызение, которое помогает кошке снять тревогу и эмоционально почувствовать себя лучше.
Как отучить кошку грызть провода
Для начала — покажите кошку ветеринару для выявления проблем со здоровьем или поведением. Защитите провода: пропустите их через ПВХ-трубы или заклейте изолентой. Используйте гуманное средство отпугивания с датчиком движения, которое выпускает воздух или издает звук.
Предлагайте альтернативные предметы для жевания: картон или одобренные лакомства для зубов (Vet Oral Health Council). Можете также добавить в рацион кошки растворимую клетчатку: свежую зелень, зеленую фасоль или салат, которые могут снизить "желание грызть". Специальные корма против шерстяных комков также подходят.
Еще одним вариантом решения этой проблемы является непосредственное снижение тревожности у кошки: используйте синтетические феромоны для кошек, обеспечьте чистоту лотка, достаточное количество игрушек и времени для игр, чтобы предотвратить скуку.
