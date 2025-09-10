За год самые богатые миллиардеры США увеличили совокупный капитал на 1,2 трлн долларов.

Издание Forbes во вторник, 9 сентября, обнародовало 44-й ежегодный список Forbes 400 из самых богатых американцев. Несмотря на постоянные разговоры об экономическом замедлении, самые богатые американцы бьют рекорды по уровню богатства, пишет Forbes.

Указывается, что 400 самых богатых миллиардеров США имеют совокупный капитал в размере 6,6 трлн долларов. Примечательно, что эта сумма на 1,2 трлн долларов больше, чем в 2024 году.

Издание отмечает, что четвертый год подряд первое место занимает известный предприниматель Илон Маск, его состояние оценивается в 428 миллиардов долларов. Указывается, что это первый человек, чьи доходы превышают 400 миллиардов долларов в рейтинге Forbes 400.

Второе место занимает Ларри Эллисон, соучредитель и крупнейший акционер Oracle Corp. Он вытеснил основателя Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса с этой позиции. Издание отметило, что Безос удерживал второе место в этом рейтинге три года подряд, но сейчас он занимает уже четвертую строчку в этом рейтинге. Третье место возглавляет владелец компании Meta Марк Цукерберг.

Пятое место занимает сооснователь Google Ларри Пейдж, за ним идет также сооснователь Google Сергей Брин. На седьмом месте оказался бывший генеральный директор корпорации Microsoft Стив Балмер. Восьмую строчку занимает основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. На девятом месте оказался в этом году владелец холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт. Рейтинг из 10 самых богатых людей в США закрывает руководитель корпорации Dell Майкл Делл.

Издание отмечает, что действующий президент США Дональд Трамп в этом рейтинге занимает 201 место, но он поднялся на 118 позиций в этом году. Состояние Трампа оценивается в 7,3 млрд долларов, что на 4,3 млрд больше, чем в 2024 году.

Примечательно, что в этом году в рейтинг издания вошли 62 женщины, что составляет чуть более 15% от общего количества. Тем не менее, как отмечает издание, в прошлом году их было 67, то есть, 17%.

Среди женщин в текущем году самой богатой остается Элис Уолтон, единственная дочь соучредителя Walmart Сэма Уолтона, который умер в 1992 году.

При этом, самой богатой женщиной, которая сама заработала свой капитал, остается Дайан Хендрикс, владелица компании ABC Supply. Указывается, что она занимается дистрибуцией кровельных материалов.

Издание добавило, что 71% лиц, попавших в их рейтинг из 400 самых богатых людей, относятся к категории самодельных миллионеров, то есть они накопили свой капитал самостоятельно, а не получили деньги по наследству.

