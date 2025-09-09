Родственники не собираются вмешиваться.

Известная американская певица Бритни Спирс "не функционирует как взрослый человек". Как пишет Daily Mail, источники из близкого окружения исполнительницы раскрыли шокирующую правду о ее нестабильной жизни в "захламленном особняке".

По словам инсайдера, Спирс "сейчас переживает эпизод, и мы увидим, как она справляется с этим, так же, как делала это многие годы".

Отмечается, что недавно в одном из странных публикаций певица сама засветила свой неухоженный особняк.

"Близкие видели это снова и снова, и, хотя ситуация контролируется, они не собираются вмешиваться", - добавил источник.

Еще один собеседник издания из близкого окружения певицы заявил, что Спирс заявил, что ее родственники "беспокоятся", отметив, что певица "совсем не в порядке", и те, кто рядом с ней, "ужасно боятся за ее будущее":

"Ее дом в беспорядке. Она не убирает экскременты за собаками, у нее нет кого-то, кто бы это делал каждый день… И она просто не функционирует так, как взрослый человек".

Сама Спирс не ответила на запросы о комментариях.

Напомним, ранее Бритни Спирс сделала неожиданное признание о последнем браке.

