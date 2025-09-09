Он не стал опровергать, что они могут быть парой.

Ветеран российско-украинской войны, участник шоу "Холостяк" Александр Терен прокомментировал слухи о романтических отношениях с блогершей Еленой Мандзюк.

В последнее время они часто появляются вместе, а также он выражает ей поддержку во время скандалов и громких ссор с другими. В разговоре с "Ближе к звездам" он не стал прямо отвечать на вопрос о характере их отношений:

"Пусть это останется загадкой. Мы очень поддерживаем друг друга, и у нас, скажем так, достаточно близкие взгляды на общество, на то, как должно работать государство с обществом. Поэтому мне импонирует то, насколько она активно включена в эти процессы, и, конечно, как могу, так ее поддерживаю".

Что известно о Мандзюк

Украинская блогерша и инфлюенсер получила известность благодаря своей активной позиции по языковому вопросу. Одним из самых громких скандалов стала ее ссора с Анной Алхим.

Летом Мандзюк попала в центр скандала из-за публикации в Instagram, где заявила, что ее дети могут побить другого ребенка за общение на русском языке.

Это вызвало волну обсуждений в сети и привело к открытию уголовного производства по статье 161 Уголовного кодекса Украины о нарушении равноправия граждан в зависимости от их языковой принадлежности.

