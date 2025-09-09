Европа почувствовала, что надо строить оборону, и вынуждена перегруппироваться, - Грицак

В Европе может появиться новое оборонное объединение, частью которого будет Украина.

После начала войны в Украине к европейцам долго не приходило понимание, что надо готовиться к обороне. Однако это изменилось после того, как действующий президент Дональд Трамп озвучил позицию США о том, что Америка сокращает вклад в оборону Европы. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Это мнение он высказал, отвечая на вопрос о том, готов ли Евросоюз к угрозам сегодняшнего дня. Грицак напомнил, что Европейский Союз возник не для обороны, а как мирный экономический и политический союз.

"Сейчас Европа приходит к ощущению того, что ей надо также строить оборону. Она не испугалась Путина, но она наконец испугалась Трампа. Потому что президент США сказал: "Я забираю оборону, мастите себе голову", как у нас говорят на Галичине. И это их на самом деле напугало, потому что пришло понимание того, что Европа дальше не может существовать только как территория комфорта, она вынуждена обороняться", - сказал он.

Грицак прогнозирует, что Европейский Союз будет менять конфигурацию, и в новой конфигурации будет Украина.

"Украина не является проблемой, а является преимуществом. Потому что это большая территория с большой армией, которая имеет опыт войны и умеет воевать. Даже не знаю, вся ли Европа смогла бы собрать такую армию, как смогла Украина", - сказал он.

Он сказал, что украинская война может быть тем кризисом, который заставит Европу перегруппироваться, как было после Второй мировой войны. И не исключил, что в новое объединение войдет также Великобритания, которая несколько лет назад вышла из ЕС. Он добавил, что пока непонятно, войдет ли в такую конфигурацию Канада или Австралия.

"Предполагаю, что это может быть не Европейский Союз, а что-то другое. Например, Западный Союз. Вопрос заключается в том, как будут развиваться события, что будет делать Путин, что будет делать Америка при Трампе и после него. Но я считаю, что Европейская уния должна переконфигурироваться", - считает Грицак.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Напомним, что сейчас европейские политики не спешат объявлять перспективы вступления Украины в ЕС. В частности, президент Польши Кароль Навроцкий назвал это преждевременным пока идет война.

А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не сможет получить членство по крайней мере до 2034 года. Он сказал, что текущий приоритет заключается в том, чтобы остановить войну.

