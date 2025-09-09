Женщина и ее малыш сейчас находятся в разных медицинских учреждениях.

24-летняя жительница Киева, пострадавшая во время российской атаки на столицу 7 сентября, находится в крайне тяжелом состоянии. Медикам пришлось экстренно вызвать роды – малыш находится в реанимации.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на комментарии столичных врачей. Отмечается, что мать и ее сын находятся в разных медицинских учреждениях. После того, как женщине провели кесарево сечение, ее направили в клиническую больницу.

"Она находится в крайне тяжелом состоянии. Большой процент поражения кожи, ожоговая болезнь, послеродовой период тоже добавляется к этому процессу. Сейчас она на ИВЛ... Понемногу приходит в себя, но пока о явном сознании говорить рано", – сказала заместитель директора больницы по медицинским вопросам Татьяна Бондаренко.

В то же время новорожденный сын женщины находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ребенок на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как стабильное.

"Гемодинамика поддерживается препаратами, пока мы еще не начали энтерального кормления. Надо понимать: если бы не ситуация, которая происходила, то этот ребенок не собирался еще рождаться. Соответственно, он не зрелый, не готов жить самостоятельно. Он пока не дышит самостоятельно", – пояснила заместитель медицинского директора Перинатального центра Киева Анна Антонюк.

Кроме 24-летней женщины и ее сына, в тяжелом состоянии находятся еще двое пострадавших в результате той атаки оккупантов. Речь идет о мужчинах в возрасте 72 и 29 лет. Отмечается, что у них диагностированы очень глубокие ожоги с поражением от 50 до 70% тела.

Во вторник, 9 сентября, российские террористы ударили по поселку Яровая в Донецкой области. В результате атаки погибли более 20 человек, много раненых. Захватчики обстреляли населенный пункт в тот момент, когда жители получали пенсии.

Кроме того, ночью оккупанты атаковали Запорожскую область. Вследствие вражеского обстрела погибла женщина. Также сообщалось об одной раненой. Всего в течение суток россияне нанесли 474 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.

