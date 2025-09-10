Как пересадить магнолию, чтобы дерево точно прижилось на новом месте

Как пересадить магнолию, чтобы дерево хорошо прижилось.

Если так случилось, что магнолия в вашем саду растет не в том месте, то осень - лучшее время для ее пересадки. Это можно сделать, пока дерево еще молодое, говорится в статье на профессиональном сайте для садоводства Homesand Gardens.

Дерево, которому всего год или два, можно успешно пересадить. Принцип здесь прост - чем моложе дерево, тем лучше оно перенесет выкапывание. Если же дерево уже выше человеческого роста, то лучше не пытаться его пересаживать.

Перед процедурой дерево стоит хорошо полить, можно добавить жидкое удобрение. Затем надо осторожно отобрать землю вокруг, чтобы увидеть корневую шейку и направление роста корней.

Далее надо обкопать дерево, делая вертикальные срезы лопатой на расстоянии не менее 30 см от ствола. Затем поднимите дерево с комом земли и старайтесь не отряхивать корни. Корни магнолии мягкие и хрупкие, поэтому надо позаботиться об их защите от повреждений и удержании на них как можно большего количества почвы.

С помощью тачки перенесите дерево в новую посадочную яму, которая должна быть достаточной для всех корней и земли с первого места. На новом месте дерево следует снова обильно полить. Важно, сразу установить опору из двух кольев и оставить их, пока дерево не нарастит корни снова.

Если во время пересадки не удалось сохранить корни, то можно попробовать немного обрезать ветви - так дерево будет потреблять меньше влаги.

Садоводы говорят, что при необходимости можно попробовать по такому же принципу пересадить и более взрослое дерево. Но надо пропорционально увеличить количество выкопанных корней и позаботиться о помощи нескольких человек или техники, чтобы хватило физической силы поднять ком земли. Однако гарантий на то, что взрослое дерево укоренится нет. Поэтому следует все хорошо обдумать, прежде чем браться за пересадку.

Укоренение форзиции осенью

Напомним, что в начале осени также можно попробовать укоренить форзицию. Для этого надо взять веточки текущего года, которые начали одревесневать. Черенки можно посадить в горшки и поставить в теплицу или холодный парник. Место должно быть теплое, но не солнечное. Корни должны появиться через 4-6 недель, тогда их можно пересадить в больше горшки и дорастить до весны в помещении, чтобы осенью высадить на постоянное место.

