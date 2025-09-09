У пары есть двое детей.

Известная украинская актриса Елена Светлицкая, которая сыграла в таких фильмах, как "Морена", "Дом "Слово" и "Бесконечный роман", впервые назвала одну из причин развода с мужем Николаем после 10-ти лет отношений.

Когда артистка сообщила о разрыве в январе 2025-го года, она рассказывала, что причин было много, однако подробности не раскрыла. В свежем интервью она все-таки дала понять, что именно в их отношениях не заладилось.

По словам актрисы, в последний год им не хватало здоровой коммуникации, они очень много ссорились и даже при детях, которых у пары двое.

Видео дня

"Мы даже вчера виделись с моим бывшим мужем и начали ссориться при ребенке. Снова. И я не могу это остановить. Я понимаю, что ребенку нельзя это слышать, собственно, поэтому мы, в том числе, и расстались, потому что я не хочу, чтобы дети видели эти ссоры", - заявила Светлицкая.

Напомним, ранее Елена Светлицкая рассказала, что болезненно пережила развод с мужем. На фоне стресса у нее начали возникать первые признаки РПП (расстройства пищевого поведения).

Вас также могут заинтересовать новости: