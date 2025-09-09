Skyranger является зенитной системой, которая использует программируемый подрыв.

Украина получит современные немецкие системы Skyranger от Rheinmetall. Как отметил военный эксперт главный редактор Defense Express Олег Катков, количество систем, которые планируют передать, остается неизвестным.

В эфире телеканала "Эспрессо" он рассказал, что соглашение должны подписать в ближайшее время. Он добавил, что Rheinmetall частично открывают суть своих контрактов, однако выразил надежду, что в случае с Украиной сроки или другую важную информацию, которую может использовать враг, раскрывать не станут.

"Украина фактически владеет системами Skyranger, речь идет о более мобильной версии Skynex. Это единое название одинаковых систем, однако Skyranger будет на шасси Boxer или Leopard 1, пока неизвестно, какое будет выбрано шасси", – продолжил Катков.

Специалист отметил, что Skyranger является зенитной системой, которая использует программируемый подрыв. То есть боеприпасы взрываются непосредственно перед целью. По словам Каткова, поражать он сможет не только "Шахеды" или другие дроны, но и крылатые ракеты. Он напомнил, что работу Skynex, который является платформой с боевым модулем, уже показывали Воздушные силы ВСУ.

"Эффективное попадание достигается первым, вторым или третьим выстрелом, но стандартная очередь – 10 выстрелов на цель. Система максимально эффективна, уже отработана, неоднократно использована в боевых условиях, есть желание – чтобы количество таких систем только увеличивалось. А то, что система европейского производства, является очень положительным моментом, ведь Европа максимально заинтересована стабильно поставлять в Украину реально работающие системы", – отметил Катков.

Оружие для Украины: другие новости

BILD сообщает, что в Германии проголосовали против инициативы "Зеленых" о выделении дополнительных средств на помощь Украине. Они должны были укрепить противовоздушную оборону нашей страны и компенсировать приостановление помощи со стороны США.

Между тем FT рассказывает, что из-за задержек поставок в Пентагоне в Украине обостряются проблемы с противовоздушной обороной. Собеседник издания отметил, что лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы.

