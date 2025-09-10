Глава Белого дома заявил, что поздно узнал о том, что Израиль атакует группировку ХАМАС на территории Катара.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об атаке по группировке ХАМАС на территории Катара принимал не он, а премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, говорится в его сообщении в соцсети Truth Social.

Трамп дал понять, что недоволен решением Израиля ударить по группировке ХАМАС на территории союзника США Катара. В то же время, он отметил, что цель у этой атаки была "достойной".

"Сегодня утром администрация Трампа получила сообщение от вооруженных сил США о том, что Израиль атакует ХАМАС, который, к большому сожалению, был расположен в части столицы Катара, городе Доха. Это решение было принято премьер-министром Израиля, а не мной. Односторонние бомбардировки на территории Катара, суверенного государства и близкого союзника США, который очень тяжело работает и смело берет риски вместе с нами, чтобы добиться мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки. Однако ликвидация представителей ХАМАСа, которые наживаются на страданиях жителей Газы, является достойной целью", - написал глава Белого дома.

Также Трамп поделился, что после получения сообщения о действиях Израиля, он "немедленно" поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу проинформировать катарскую сторону о предстоящем ударе.

"Что он и сделал, однако, к сожалению, слишком поздно, чтобы остановить атаку", - отметил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что Катар является "сильным союзником и другом США" и ему обидно из-за места израильской атаки.

Также Трамп подчеркнул, что хочет, чтобы все израильские заложники и тела погибших были освобождены, а эта война немедленно закончилась. Президент США добавил, что после атаки разговаривал с премьер-министром Израиля и тот ему заявил, что "хочет достичь мира".

Также глава Белого дома разговаривал с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани и премьер-министром страны, шейхом Мухаммедом и поблагодарил их за поддержку и дружбу с США.

"Я заверил их, что такое больше не повторится на их земле", - добавил Трамп.

Издание Axios утверждает, что новость об атаке Израиля по группировкам ХАМАС в Катаре разозлила некоторых советников Трампа, поскольку она появилась в тот момент, когда США ждали ответа ХАМАСа на новое предложение президента Трампа по миру в Газе.

По данным издания, Белый дом надеялся, что ответ от ХАМАСа они получат до конца этой недели. Отмечается, что Катар стал седьмой страной, которую Израиль бомбил с 7 октября 2023 года.

Израиль и Палестина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что армия Израиля законтрактовала ударные FPV-дроны, которые первыми получат специальные подразделения. Известно, что тендер выиграла израильская компания по производству беспилотных систем Xtend. Она должна поставить войску страны 5000 дронов-камикадзе и сопутствующее оборудование на сумму 5,9 млн долларов.

Также мы писали, что армия Израиля - ЦАХАЛ недавно начала наступление на город Газа. Представитель Армии обороны Израиля Эффи Дефрин сообщил, что их военные уже контролируют окрестности города. Дефрин добавил, что для удержания города будет увеличена численность подразделений, обеспечивающих проведение операции.

