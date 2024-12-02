Российское командование сказало захватчикам, что в Курской области воюют бойцы НАТО, а украинцев там уже давно нет.

Галицкие десантники захватили в плен еще 11 российских оккупантов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"80 десантно-штурмовая бригада в очередной раз продолжает пополнять обменный фонд, беря в плен российских воинов. Следовательно, во время одного из неудачных вражеских штурмов, Львовские десантники уничтожили оккупантов, некоторые сбежали, а те, кто уцелел и спрятался, были взяты в плен подразделением Галицкой бригады", - рассказали в сообщении.

На видео можно увидеть бывших заключенных РФ, которые подписали контракт и попали в 11 десантно-штурмовую бригаду российской армии. Им дали задание захватить населенный пункт, который находится под контролем ВСУ, где также живут гражданские россияне.

"Плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключенных бросили гибнуть, как пушечное мясо, а их командование сбежало, как только начался бой. Противник, встретившись с нашими десантниками, решил сдаться, чем сохранил собственную жизнь", - добавили в ДШВ.

По словам одного из оккупантов, заключенным не дают выбора относительно участия в войне против Украины.

"Ты не сможешь отказаться, ведь тебе или добавят срок, или тебя просто где-нибудь убьют. Есть специальные камеры, в которые заводят и просто забивают, убивают, насилуют, нет выбора отказаться", - сказал захватчик.

Он добавил, что ему сказало командование, что военные РФ едут отбивать Курскую область, куда зашли войска НАТО.

"Что там не украинцы, а французский легион какой-то и что нам придется с ними столкнуться", - отметил оккупант.

Другой солдат сказал:

"Сказали, что украинцев там нет давно, что их всех перебили, здесь только одни наемники, Россия воюет против всего мира. Говорили, что Западная Украина - это нацисты, потомки Гитлера".

Курская область - последние новости

Ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили населенный пункт в Курской области. Речь идет о таких селах, как Дарьино и Плехово.

Также николаевский морпех рассказал, как захватчики проводят "мясные штурмы" в Курской области. По его словам, когда армия РФ пытается штурмовать большим количеством солдат и техники, это делает оборону ВСУ проще.

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