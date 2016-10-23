За сутки в зоне АТО ранены 2 украинских военных
13:19, 23 октября 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции получили ранения двое украинских военных.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, двое воинов получили ранения", - сказал Лысенко.
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Он уточнил, что один боец получил ранение в районе Зайцево в результате минометного обстрела, второй - в Станице Луганской из-за подрыва взрывного устройства.
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