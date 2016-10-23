За сутки в зоне АТО ранены 2 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, двое воинов получили ранения", - сказал Лысенко.

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Он уточнил, что один боец получил ранение в районе Зайцево в результате минометного обстрела, второй - в Станице Луганской из-за подрыва взрывного устройства.