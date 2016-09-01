"На фронте не стреляют": Порошенко подтвердил, что "режим тишины" на Донбассе соблюдается уже в течение 12 часов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи со студентами и преподавателями Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» по случаю Дня знаний и начала нового учебного года.

«26 августа я издал директивы нашим представителям в Трехсторонней контактной группе предложить с 1 сентября режим полного прекращения огня. За 12 часов и 5 минут, я хочу вас поздравить, этот режим соблюдается – на фронте не стреляют», - заявил президент.

«За все это время был только один неприцельный выстрел из стрелкового оружия, нет ни артиллерийских залпов, ни танковых атак, ни минометов», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 26 августа представители Украины в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы призвали контролируемых Россией боевиков прекратить нарушать режим тишины с 1 сентября.

«Только на подконтрольной Украине части Донбасса в школы и детсады пойдут более 150 тысяч детей. Мы настаиваем, что все дети Донецкой и Луганской областей, независимо от места проживания, имеют право на заботу и безопасность. Именно поэтому Украина настаивает на полном прекращении огня. Украинская сторона последовательно выполняет Минские соглашения и призывает Российскую Федерацию и ОРДЛО не нарушать взятые на себя обязательства и с 1 сентября 2016 года все же прекратить стрелять», - заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

31 августа пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что президент Порошенко ожидает решения президента РФ Владимира Путина о поддержке инициативы Украины о прекращении огня на Донбассе с 1 сентября.