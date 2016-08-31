Бойцы АТО с передовой рассказали, чего ждут от сентябрьского перемирия

Как сообщает ТСН.uа, солдаты помнят, что последнее такое "распиаренное" прекращение огня в действительности не продержалось и сутки.

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"Почему 1 сентября? Дети в школу? А что, потом они в школу не будут ходить? Я думаю, первые дни будут придерживаться, а потом все вернется", - прогнозирует боец с позывным "Мирон".

В подтверждение своих догадок бойцы показывают машину, на которой рабочие год назад приехали в серую зону чинить электричество. "Была договоренность, что режим тишины. Люди хотели подать напряжение на оккупированные территории. Но приехали рабочие, и их подожгли сепаратисты", - объясняет "Макар".

Согласно сообщению, "к сентябрьскому режиму тишины умудренные опытом военные тщательно готовятся – чистят пулеметы".