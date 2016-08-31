Прекращение огня на Донбассе с 1 сентября зависит только от Путина - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время открытия Центра предоставления административных услуг сегодня в Мариуполе.

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«26 августа я уполномочил моих представителей в Трехсторонней контактной группе предложить с 1 сентября полное прекращение огня. Нас поддержали наши коллеги из ОБСЕ, нас поддержали наши партнеры по «нормандскому формату» - немцы и французы», - заявил он.

«Сейчас ответ зависит только от одного человека, который организовал агрессию против нашего государства, его фамилия - Путин», - добавил Порошенко.