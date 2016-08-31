Прекращение огня на Донбассе с 1 сентября зависит только от Путина - Порошенко
16:36, 31 августа 2016Политика
6493 4
Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что установление режима полного прекращения огня на Донбассе с 1 сентября зависит только от президента РФ Владимира Путина.
Петр Порошенко посетил Мариуполь / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время открытия Центра предоставления административных услуг сегодня в Мариуполе.
Читайте такжеПорошенко: Мы заставим Россию выполнять обязательства в рамках Минских соглашений
«26 августа я уполномочил моих представителей в Трехсторонней контактной группе предложить с 1 сентября полное прекращение огня. Нас поддержали наши коллеги из ОБСЕ, нас поддержали наши партнеры по «нормандскому формату» - немцы и французы», - заявил он.
«Сейчас ответ зависит только от одного человека, который организовал агрессию против нашего государства, его фамилия - Путин», - добавил Порошенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter