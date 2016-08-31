"Один из лучших штурмовиков": в районе Донецка от пули снайпера погиб боец ПС (фото)

11:16, 31 августа 2016
Война
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В районе Донецка от пули снайпера погиб боец ДУК ПС, уроженец Днепра Евгений Ворошило с позывным "Джек".

Ворошило / facebook.com

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сообщил командир 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС Дмитрий Коцюбайло.

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"На передовой в районе Донецка от пули снайпера погиб наш побратим, уроженец из города Днепра Евгений Ворошило, друг "Джек". Один из лучших штурмовиков, до начала войны в Украине пять лет прослужил в горячих точках в миротворческих войсках", - говорится в его сообщении.

Коцюбайло рассказал, что после ранения Ворошило вернулся обратно в 1-ю ОШР защищать свою страну.

Ранее штаб сообщал, что за минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований в районе проведения антитеррористической операции 75 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

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