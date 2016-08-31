Неспокойные сутки на Донбассе: в Луганском и Зайцево боевики пустили в ход БМП (видео)

Об этом сообщает штаб АТО на странице в Facebook.

В частности, было зафиксировано 24 случая нарушения режима тишины на Донецком направлении, 25 - на Мариупольском и 26 - на Луганском.

На Донецком направлении в начале суток противник дважды применил артиллерийские установки по Новгородскому. Из 120 мм минометов враг вел огонь по позициям в Верхнеторецком и Песках из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Авдеевки, Луганского, Зайцево и Песков, в Светлодарске тоже применил минометы калибра 82 мм, а в Майорске гранатометы и стрелковое оружие. В Луганскому и Зайцево противник задействовал боевые машины пехоты.

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"На Мариупольском направлении оккупанты также применили тяжелое оружие. Так, по укреплениям в Красногоровке в начале суток противник выпустил из артиллерийских установок более 50 снарядов калибра 122 мм, а Широкино уже вечером накрыл полусотней снарядов калибра 152 мм, позже осуществив здесь еще около 80 выстрелов из БМП. Водяное, Гнутово и Лебединское были обстреляны из 120 мм минометов. Минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил по Широкино, в Красногоровке, Талаковке и Тарамчуке тоже открывался минометный огонь. В Марьинке, кроме гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, оккупанты применили БМП. К тому же в Марьинке и Гнутово была зафиксирована снайперская активность", - говорится в сообщении.

На Луганщине тяжелая артиллерия была задействована противником в Новозвановке и Новоалександровке, здесь враг выпустил почти 50 снарядов калибра 152 мм. Еще более 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм использовал по укреплениям в Попасной. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия огонь велся в Новоалександровке и Станицы Луганской, в районе Счастья и Желтого противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы задействовал в Новозвановке, Крымском и Золотом. В Желтом к тому же активизировался снайпер.