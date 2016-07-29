Вооруженная миссия ОБСЕ может быть отправлена на Донбасс только после прекращения огня – представитель США

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом в пятницу в ходе телефонной конференции заявил представитель США в ОБСЕ Даниэль Байер, говоря о том, рассматривался ли этот вопрос на заседании постоянного Совета ОБСЕ.

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«Фокус сейчас на возобновлении прекращения огня, что является предпосылкой для всего остального. О чем мы говорили здесь и в других местах, так это о том, что одна из составляющих Минских договоренностей, и на чём многие из нас сосредоточены, так это на обязательстве иметь свободные и справедливые выборы в соответствии с международными стандартами и под мониторингом Офиса демократических институтов и прав человека ОБСЕ на территориях Донбасса, которые контролируются пророссийскими сепаратистами. Когда будет устойчивое прекращение огня на линии соприкосновения, тогда будет необходимость сделать оценку того, что еще можно сделать для усиления безопасности, чтобы иметь свободные и справедливые выборы. Но первый шаг – прекращение огня», - сказал Байер.

При этом он подчеркнул, что СММ имеет мандат гражданской мониторинговой миссии, которая не является вооруженной. «СММ будет оставаться гражданской невооруженной миссией», - добавил американский дипломат.

По словам Байера, на заседании постоянного Совета, которое состоялось в четверг в Вене, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик и председатель СММ Эртурул Апакан говорили о важности достижения устойчивого прекращения огня, как «первого шага».

Представитель США в ОБСЕ также сообщил, что речь шла и о том, что ситуация на востоке Украины «за последние недели серьезно ухудшилась». «Вчера Российская Федерация вновь заявила, что хочет взаимодействия, но на местах мы видим иную картину – мы видим продолжение поставок оборудования и боевиков, продолжающиеся провокации, чтобы удерживать продолжение конфликта, мы видим запрет для наблюдателей СММ. Сигнал, который был послан РФ вчера многими участниками Совета, был о том, что пришло время, когда ваши слова должны соответствовать действиям, и чтобы взаимодействие привело к реальному прекращению огня. Это все необходимо для того, чтобы дипломатический и политический процесс продвигался вперед», - добавил он.

В свою очередь посол США в Украине Джеффри Пайетт, который также участвовал в телефонной конференции, указал на необходимость доступа СММ на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами и международно признанных границ, что является «подготовкой для возобновления украинского контроля над границей». «Что касается ухудшения ситуации, которое вызывает беспокойство, то продолжение присутствия российских подразделений и оборудования на украинской территории, применение новых систем вооружения является частичным объяснением тревожного роста насилия и потерь, которые мы видим за последние недели», - подчеркнул он.

При этом Пайетт возразил, что Украина не выполняет взятые в рамках Минских договоренностей обязательства. «Простой факт заключается в том, что Украина выполнила большую часть своих обязательств... Вполне очевидно, что Россия не выполняет свои обязательства. Подразделения и оборудование не выведены, прекращение огня не выполнено, все заложники не освобождены. Украинская позиция, которую поддерживают США, заключается в том, что первая задача – это возобновление прекращения огня. Когда это произойдет, и как мы надеемся, будет пошаговый процесс выполнения Минских договоренностей. Это подход, о котором мы слышали от канцлера (Германии - УНИАН) Меркель и президента (Франции - УНИАН) Олланда, и я должен добавить, что США прилагают максимальные усилия в укреплении и поддержке усилий наших союзников в нормандском формате», - уточнил американский посол.

Он подчеркнул, что этот вопрос был темой для обсуждения на этой неделе между президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель. «И не случайно, что этот телефонный звонок в Белом доме состоялся сразу после телефонного разговора между Меркель и Порошенко», - подчеркнул Пайетт.