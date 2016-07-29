Действия РФ на Донбассе не способны изменить европейский выбор Украины - Пайетт

Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт во время телефонной конференции, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

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«После двух с половиной лет вполне очевидно то, что, что бы не делала или способна сделать Россия на Донбассе, это не удержит Украину от ее европейского выбора», - заявил американский дипломат.

По словам Джеффри Пайетта, «иногда трудно поверить, учитывая то, что происходит на Донбассе, в то, какой нормальной и успешной является остальная Украина». «Экономика растет, бизнес снова открывается», - подчеркнул он.

Посол также отметил, что среди украинцев, то ли в Одессе, Харькове, Киеве и Львове, есть «преданность и желание продвигаться вперед в европейские институты и стандарты, реформировать украинское государство, включая борьбу с коррупцией, строить привлекающий инвестиционный климат, двигать страну вперед».