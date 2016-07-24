За сутки в зоне АТО погибли шестеро украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки, к большому сожалению, в результате боевых действий 6 украинских военнослужащих погибли, 13 были ранены, еще 8 военнослужащих Вооруженных сил получили контузию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупационные войска 77 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО.