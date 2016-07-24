За сутки в зоне АТО погибли шестеро украинских военных
12:58, 24 июля 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибли шестеро украинских военнослужащих и 13 получили ранения.
На Донбассе погибли 6 украинских защитников / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За минувшие сутки, к большому сожалению, в результате боевых действий 6 украинских военнослужащих погибли, 13 были ранены, еще 8 военнослужащих Вооруженных сил получили контузию», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупационные войска 77 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО.
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