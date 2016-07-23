Оккупанты сегодня уже 40 раз обстреляли позиции ВСУ, у Попасной стрелял танк – штаб АТО

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, ситуация в районе проведения АТО обострилась, однако полностью контролируется украинской армией.

На Донецком направлении из запрещенной Минскими договоренностями 122-миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по укреплениям сил АТО в Авдеевке и Опытному. Также 120-миллиметровые минометы противник применил дважды в Авдеевке и трижды в Новоселовке Второй. Под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали украинские военные в Майорске, Авдеевке и возле шахты "Бутовка", а крупнокалиберные пулеметы террористы применили под Троицким.

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На Мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов российские оккупанты били по Чермалыку, Гнутово и Новогригоровке, а из минометов калибра 82 миллиметра - трижды обстреляли Красногоровку. Также под гранатометний огонь попали подразделения украинских военных в Новотроицком и Талаковке, вблизи Новогригоровки противник стрелял из танка, а под Широкино и Марьинкой велся снайперский огонь.

Неспокойная ситуация сложилась в районе Новозвановки, что на Луганском направлении. Здесь российские оккупанты обстреляли укрепления сил АТО из 122-миллиметровых самоходных установок, 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия. Кроме того, 122-миллиметровую артиллерию, минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы террористы применили под Новоолександровкой, а танк - в районе Попасной.