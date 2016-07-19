Боевиков стабильно снабжают боеприпасами - ОБСЕ

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Я хотел бы также подчеркнуть, что, конечно же, мы отмечаем стабильное снабжение боеприпасами на территориях, не контролируемых правительством Украины. Независимо от того, откуда там оружие, в одном мы уверены точно – ведь мы считаем выстрелы – что существует постоянный поток боеприпасов по направлению к линии фронта. Это – факт, это – не домыслы. Вы можете прочитать в любом отчете, что боевые действия продолжаются на регулярной основе. Сотни нарушений режима прекращения огня каждый день. И эти факты отражены в отчетах", - сказал он.

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Хуг также отметил, что зафиксирована серьезная боеготовность по обе стороны линии соприкосновения.

"Мы фиксируем большие скопления боеприпасов на территориях, не подконтрольных правительству Украины, но мы также видели, например, в районе Мариуполя, буквально 14 июля, большое скопление боеприпасов к "Градам" на территории, контролируемой украинской стороной", - сказал заместитель главы СММ ОБСЕ .

Таким образом, по его словам, "эта существенная боевая готовность с обеих сторон является предметом нашей серьезной обеспокоенности".