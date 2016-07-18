"Надо готовиться к обороне": Парубий предупредил о возможной активизации боевых действий на Донбассе
15:24, 18 июля 2016Война
2644 0
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключает, что в ближайшие месяцы могут активизироваться боевые действия на востоке Украины.
Нам надо готовиться к обороне и укреплять нашу безопасность / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал на пресс-конференции.
Читайте такжеВ Раде прогнозируют усиление боевых действий на Донбассе в ближайшее время
“У меня есть информация, что активизация этих действий может случиться еще больше в ближайшие месяцы. Потому что они сначала вели себя более мягко, надеясь на отмену санкций, а если санкции определены Европейским Союзом, для них теперь определяющий фактор — выборы в США. Поэтому, по моей информации, может быть активизация как на фронте, так и дестабилизация внутри страны”, - сказал председатель ВР.
Парубий также добавил, что "нам нужно готовиться к обороне и укреплять нашу безопасность".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter