"Надо готовиться к обороне": Парубий предупредил о возможной активизации боевых действий на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал на пресс-конференции.

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“У меня есть информация, что активизация этих действий может случиться еще больше в ближайшие месяцы. Потому что они сначала вели себя более мягко, надеясь на отмену санкций, а если санкции определены Европейским Союзом, для них теперь определяющий фактор — выборы в США. Поэтому, по моей информации, может быть активизация как на фронте, так и дестабилизация внутри страны”, - сказал председатель ВР.

Парубий также добавил, что "нам нужно готовиться к обороне и укреплять нашу безопасность".