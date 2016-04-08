В Донецке построят "спецморг" для погибших российских военных – разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Отмечается, что 4 апреля в Ростове-на-Дону представители ФСБ провели рабочее совещание с участием так называемого "мэра" Донецка Игоря Мартынова, его заместителя Игоря Пономаренко и "генерального прокурора" так называемой "ДНР" Андрея Спивака, на которой главное внимание уделялось предотвращению утечки информации о погибших и раненых военнослужащих Вооруженных сил РФ.

"Во время встречи Мартынов получил задание организовать постройку в Донецке комплекса специальных помещений для хранения и идентификации тел погибших российских военнослужащих, в том числе с использованием мобильной лаборатории определения ДНК, которая прибыла из России в Донецк 9 марта", - говорится в сообщении.

Согласно требованиям сотрудников российских спецслужб, такой комплекс должен размещаться на изолированной территории с жестким пропускным режимом.

В то же время Мартынов несет персональную ответственность за утечку любой информации о существовании указанного комплекса, отметили в разведке.