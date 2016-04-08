В России заменили тела некоторых жертв авиакатастрофы под Смоленском - СМИ

Как сообщает Gazeta Polska, тогдашний премьер-министр Польши Дональд Туск знал, что русские в гроб последнего польского президента в изгнании Ришарда Качоровского поместили останки другого лица, передает Польское Радио.

По словам журналистов, руководство Польши должно было получить информацию, которую тогдашнему послу в Москве Ежи Бару передал от начальника Отдела международного юридического сотрудничества следственного комитета при Генпрокуратуре РФ Пиотра Литвишка. Российский чиновник сообщил послу, что "исследования ДНК не подтвердили, действительно ли останки, помещенные в гроб президента Качоровского, принадлежат ему".

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По информации издания, Литвишко также добавил, что "несколько других образцов ДНК также не подтверждают, что тела, положенные в гробы, являются теми жертвами, которые были идентифицированы их семьями".

Gazeta Polska утверждает, что о замене тел жертв смоленской авиакатастрофы должны были знать также другие члены тогдашнего правительства и Главная военная прокуратура Польши. Однако, эта информация не сообщалась семье экс-президента, а эксгумация сознательно заблокирована.

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Как сообщал УНИАН, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными лицами на борту разбился при заходе на посадку на военный аэродром в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Сторонники крупнейшей оппозиционной партии Польши "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента, и заявляют, что польская и российская власть всячески скрывают это.