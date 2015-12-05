Порошенко опубликовал новое видео об украинской армии

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал у себя в Facebook новое видео про украинскую армию.

На видео изображены учения украинских военных, которые передвигаются на танках, самолете, вертолетах и стреляют из пушек.

В конце ролика танки выстраиваются на поле в форме трезубца.

"Украина гордится своим Войском. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!", - подписал видео президент.