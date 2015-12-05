Порошенко опубликовал новое видео об украинской армии
21:12, 05 декабря 2015Война
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"Украина гордится своим Войском. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!", - подписал видео президент.
В конце ролика танки выстраиваются на поле в форме трезубца / Фото Facebook / Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко обнародовал у себя в Facebook новое видео про украинскую армию.
На видео изображены учения украинских военных, которые передвигаются на танках, самолете, вертолетах и стреляют из пушек.
В конце ролика танки выстраиваются на поле в форме трезубца.
"Украина гордится своим Войском. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!", - подписал видео президент.
Україна пишається своїм Військом. Слава Збройним Силам України!Слава Україні!Posted by Петро Порошенко on 5 грудня 2015 р.
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