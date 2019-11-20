В России настоящим шоком для православной общественности стало обнародование тайных стратегических разработок украинских властей по геноциду донецко-луганского народа после насильственной аннексии молодых республик путем обмана и дальнейшей гомосексуализации мирного населения, в первую очередь ветеранов великой отечественной войны.

«Секретные абсолютно» документы, добытые русскими хакерами ценой собственной жизни из пустой бутылки, которая была неосмотрительно выброшена советником самого массивного украинского карателя Сивохо в окно люксового ресторана «Пельменная», свидетельствуют о том, что граждане Донбасса, включая, к слову, и тех, кто ныне проживает на территориях, временно подконтрольных самопровозглашенному Киеву, матери городов фашистских, после получения карателями контроля над границей будут подвергнуты зачистке, депортации и тотальной гомосексуализации, в худшем случае - переселению во Львов на съедение биндеровцам.

Во исполнение тайного указа киевского СНБО, диверсионно-кулинарные группы мясозаготовителей из Тернополя уже сейчас ведут охоту за ополченцем Треской, чтобы изъять и законсервировать его печень

Съедение биндеровцами – это, к сожалению, давно уже не пустой звук, а отдельный пункт секретного плана украинского СНБО и пищевые реалии сегодняшнего Донбасса в целом. Украинская промышленность уже сейчас освоила выпуск тушенки, сделанной из мяса ополченцев молодых республик под торговой маркой «Сепар в масле». «Проигрывая ополченцам на поле битвы, на Украине решили перейти все грани и пустили ополченцев Донбасса на консервы, - пишут российские СМИ. - «Обесчеловечивание» - только и нашелся что на это ответить Армен Гаспарян».

Через два дня Армена Гаспаряна уже ели работники Липецкой фабрики из консервных банок торговой марки «Черный волосатик», возбуждено уголовное дело о подделке тушеной козлятины, ниточка тянется в «Нафтогаз», и это только в России! В Украине все намного страшнее...

Интересные факты. Во исполнение тайного указа киевского СНБО, диверсионно-кулинарные группы мясозаготовителей из Тернополя уже сейчас ведут охоту за ополченцем Треской, чтобы изъять и законсервировать его печень, за которую уже перечислил бешеные деньги один влиятельный американский сенатор. На черном рынке Оболони высоко ценятся бурятские копченые ребрышки, женщин-ополченок предписывается закатывать в резину и реализовывать через сеть секс-шопов «Полонина», труп генералиссимуса Захарченко заказали три винокурни, победителя определит криминально-олигархическая система «Прозорро».

Особое внимание в секретном плане СНБО уделяется продаже святой земли жителей Донбасса американским корпорациям и гей-клубам, в которых негры будут обрабатывать своими большими толстыми черными идеями граждан молодых республик, сумевших тем или иным способом уклониться от депортации на съедение во Львов. Именно для этого в Украине, собственно, и был введен дикий рынок донецкой земли. «Земля Донбасса сразу в глазках украинской власти превратилась в долларовый счетчик. Вот и документик по освобождению территории от населения сразу и появился, ведь сколько тогда можно здесь чернозема продать!» - констатирует очевидное активист общественного движения «Донецкая республика» Андрей Бедило.

В Киеве подсчитывают барыши: на них, в соответствии с секретным планом СНБО, будут закуплены и отправлены в украинские карательные подразделения особые изделия в виде свастики

Сегодня стало известно, что после этого резонансного заявления за Андреем Бедило начали ходить по пятам три подозрительных негра с угрожающих размеров идеями, а этим утром он исчез в неизвестном направлении практически полностью, лишь прибитая к забору задняя часть активиста, дыряво реющая на промозглом донецком ветру, напоминает о подвиге этого выдающегося общественного деятеля.

Что касается чернозема во дворе Андрея, то, как и следовало ожидать, кто-то выкопал и вывез его подчистую тремя товарняками прямо в Вашингтон, не дожидаясь официальной депортации. В Киеве подсчитывают барыши: на них, в соответствии с секретным планом СНБО, будут закуплены и отправлены в украинские карательные подразделения особые изделия в виде свастики, которыми нацисты националистических батальонов «Азов», «Бужанский» (какое изощренное издевательство) и «Чорный прутень» будут гомосексуализировать ветеранов великой отечественной войны; отдельным пунктом плана идет закупка специальных наклеек на газенвагены, в том числе «В Донецк за дончанками», «В Луганск за луганками», «Я помню, всем звиздец», «Спасибо Гиви за усатое сациви», «Уехал в лифте пламенный Мотор», ну и, конечно, многообещающее «Можем потворить».

Жители свободного Донбасса, очевидно, доживают последние дни.

Всех желающих помочь украинской армии потворить просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ