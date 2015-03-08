Более полтонны взрывчатки бойцы Нацгвардии изъяли у артемовского фермера

Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии, кроме взрывчатки, изъяты также 42 детонатора к 152-миллиметровому артиллерийскому снаряду пушки "Гиацинт".

Читайте такжеПартизаны в зоне АТО подорвали колонну боевика Мозгового"Хозяин фермы происхождения опасных предметов и цель их хранения гвардейцам объяснить не смог. На место опасной находки была вызвана оперативная группа Артемовского РУВД, которой военнослужащие передали задержанных лиц и изъятую взрывчатку", - говорится в сообщении.

Теперь дальнейшую судьбу нарушителей закона будет решать следствие и суд, добавили в пресс-службе Нацгвардии.