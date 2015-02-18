Спикер АТО: Военные продолжают плановую передислокацию из Дебальцево

"Продолжается плановая передислокация частей и подразделений антитеррористической операции, которые выполняли боевые задачи по обороне Дебальцево", - заявил он.

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По словам Стельмаха, учитывая несоблюдение террористами режима прекращения огня и их попытки любой ценой при поддержке российских военных захватить Дебальцево, для гарантирования безопасности украинских военных, выполнявших задачи на Дебальцевском направлении, завершается их передислокация, пишет Украинская правда.

"Украинские воины совершают марш на определенные позиции планово и организованно", - сказал он.

В то же время Стельмах подчеркнул, что в других районах проведения АТО боевики не прекращают обстрелов позиций и объектов сил АТО, открывают огонь в сторону мирных населенных пунктов.

По его данным, в среду в течение дня зафиксировано 24 случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

Как известно, в среду около полудня президент Порошенко заявил о завершении операции по выводу украинских военных подразделений из Дебальцево.

Во время указанной операции много украинских военных получили ранения, СМИ сообщают о десятках погибших.

В пресс-центре АТО со ссылкой на доклад первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Геннадия Воробьева сообщили, что потери украинских сил за последние дни боев в Дебальцево и при выходе из города составили 22 погибших и более 150 раненых.