Офицер 128-й бригады рассказал о ситуации в Дебальцево: через сутки нас может не стать

"Держимся, но сложно. Если не примут какое-то решение немедленно, в течение суток бригады может не существовать. Бригада может исчезнуть", - сообщил по телефону ZN.UA офицер 128-й бригады, позывной "Гусар".

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Он отметил, что военные своими силами не смогут выйти из окружения без сильной огневой поддержки со стороны других подразделений сил АТО. Также для выхода нужно разблокировать "какой-нибудь маленький кусочек дороги".

При этом он отметил, что "бригада могла выйти своими силами еще 4 дня назад, пока не была запущена ситуация. Надо поднимать авиацию, ровнять землю, сносить высоты господствующие, давать какую-то технику и выводить войска. Иначе будет повторение Иловайского котла, когда люди пошли по "зеленому коридору", и были расстреляны с помощью артсистем противника", - добавляет военный. Также, по словам Гусара, они просят не "зеленый коридор", а помощь. "Резервы ожидаются более 13 часов", - подытожил военный.

По словам бойца, в настоящее время наблюдается нехватка снарядов. "К нам приходили конвои. Одна пушка за день активного боя тратит порядка 200 снарядов. То, что нам приходило, так это 4-5 автомобилей. Один автомобиль подвозит только 160 снарядов. Как вы думаете, насколько часов боя этого хватит при постоянных обстрелах" - сказал офицер.

"Прошло уже почти пять суток с того момента как Дебальцево окружено. Когда донецкий аэропорт взяли, лгали людям пять дней, что он под контролем. На самом деле было наоборот", - сообщил офицер 128-й бригады.

"Дебальцево фактически находится в окружении уже 5 дней. Там был какой-то маленький путь, по которому пытались прорываться в бой. Теряли машины, прорывались", - добавил он.

Кроме того, на текущий момент боевики почти полностью контролируют Дебальцево: захвачен железнодорожный вокзал, городское отделение милиции, горадминистрация, лагерь 128-й бригады отстреливается из "Градов". За сутки ранено около 20 украинских военных.

"Противник занял господствующие высоты вдоль трассы, с которых ведет огонь по ней. То, что там красиво рассказывают, что там есть пути сообщения, какие-то другие обходные пути, грунтовые дороги… У нас существовала эта дорога, но по состоянию на вчерашний вечер конвой, который уходил отсюда с Дебальцево... 13 раненных... конвой состоял из 5 машин. Не вышла ни одна машина. Вышло всего-навсего 7 человек. Всех остальных судьба не известна. Дорога минирована, на дороге стоят засады. Дорога полностью контролируется противником", - отметил военный.