Минобороны о Дебальцево: ситуация сложная, но контролируемая
10:57, 10 февраля 2015Война
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Ситуация вокруг Дебальцево Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины, сейчас проходит перегруппировка сил и средств для ведения дальнейших боевых действий.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
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"Направление дороги между Дебальцево и Артемовском деблокировано силами украинских военных. К месту ведения боевых действий подтягиваются военные резервы и техника. Все штурмовые действия со стороны боевиков успешно отражены силами АТО. Сейчас ситуация сложная, но контролируемая. Силами украинских военнослужащих террористам нанесен значительный урон. Боевики понесли потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.
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