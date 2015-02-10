Минобороны о Дебальцево: ситуация сложная, но контролируемая

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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"Направление дороги между Дебальцево и Артемовском деблокировано силами украинских военных. К месту ведения боевых действий подтягиваются военные резервы и техника. Все штурмовые действия со стороны боевиков успешно отражены силами АТО. Сейчас ситуация сложная, но контролируемая. Силами украинских военнослужащих террористам нанесен значительный урон. Боевики понесли потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.