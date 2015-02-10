"Азов": Над Коминтерново развевается украинский флаг

Об этом говорится в сообщении на странице батальона в Вконтакте.

"Над Коминтерново развевается Украинский Флаг. За Широкино зачищаем второй блок-пост. "Азов" разворачивает полномасштабное наступление. По всей линии фронта идут ожесточенные бои. Некоторые смежные подразделения спецназа, не будем уточнять какие, покинули поле боя еще до начала активных боевых действий. Тем не менее наступление продолжается", -сообщает "Азов".

Как сообщал УНИАН, утром полк «Азов» начал наступательную операцию в сторону Новоазовске.