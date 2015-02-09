Военные рассказали о новейших боеприпасах, которыми боевики обстреливают окрестности Мариуполя (фото, видео)

16:46, 09 февраля 2015
Война
25384 0
обновлено

Данные боеприпасы обладают повышенной мощностью и значительно большим поражающим эффектом, чем стандартная ракета «Града».

REUTERS

Боевики при обстреле окрестностей Мариуполя применяют усовершенствованные кассетные боеприпасы.

Как сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook, об этом на брифинге заявил заместитель командующего сектором "М" полковник Виктор Шидлюх.

"Боевики «ДНР» применяют против мирного населения в окрестностях Мариуполя, в частности, поселках Сартана, Гнутово, Новоселовка, усовершенствованные российские кассетные боеприпасы для установок БМ 21 "Град" и "Торнадо-Г", - отметил он.

По его словам, данные боеприпасы обладают повышенной мощностью и значительно большим поражающим эффектом, чем стандартная ракета «Града».

Читайте такжеБоевики якобы готовят обстрел Мариуполя и призывают жителей покинуть город - штаб АТО

"Достаться нам в наследство от СССР эти боеприпасы не могли, так как разрабатывались только в России", - подчеркнул Шидлюх.

Кроме того, по его словам, на корпусах снарядов обнаружена маркировка в виде "звездочки", которая используется на предприятиях бывшего CССР и, в частности, Российской Федерации.

Также Шидлюх сообщил, что боевики намеренно обстреливают поселки, где живут мирные жители, удаленные от мест дислокации Вооруженных сил Украины, с целью спровоцировать панику и заставить людей покинуть эти населенные пункты. По его словам, В местах обстрелов "вся земля усеяна осколками".

Кроме того, Шидлюх продемонстрировал журналистам стандартный осколок боеприпаса от "Града", размером примерно с человеческую ладонь, и новые, ромбовидной формы с заостренными краями, размером примерно 1/2 см. По данным полковника, такие осколки наносят живой силе значительно больший урон. Кроме того, воронки, которые остаются после разрывов нового боеприпаса, значительно глубже, чем обычно. Также увеличена зона поражения.

Видео Никита Легкий

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter