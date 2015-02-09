Военные рассказали о новейших боеприпасах, которыми боевики обстреливают окрестности Мариуполя (фото, видео)

Боевики при обстреле окрестностей Мариуполя применяют усовершенствованные кассетные боеприпасы.

Как сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook, об этом на брифинге заявил заместитель командующего сектором "М" полковник Виктор Шидлюх.

"Боевики «ДНР» применяют против мирного населения в окрестностях Мариуполя, в частности, поселках Сартана, Гнутово, Новоселовка, усовершенствованные российские кассетные боеприпасы для установок БМ 21 "Град" и "Торнадо-Г", - отметил он.

По его словам, данные боеприпасы обладают повышенной мощностью и значительно большим поражающим эффектом, чем стандартная ракета «Града».

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"Достаться нам в наследство от СССР эти боеприпасы не могли, так как разрабатывались только в России", - подчеркнул Шидлюх.

Кроме того, по его словам, на корпусах снарядов обнаружена маркировка в виде "звездочки", которая используется на предприятиях бывшего CССР и, в частности, Российской Федерации.

Также Шидлюх сообщил, что боевики намеренно обстреливают поселки, где живут мирные жители, удаленные от мест дислокации Вооруженных сил Украины, с целью спровоцировать панику и заставить людей покинуть эти населенные пункты. По его словам, В местах обстрелов "вся земля усеяна осколками".

Кроме того, Шидлюх продемонстрировал журналистам стандартный осколок боеприпаса от "Града", размером примерно с человеческую ладонь, и новые, ромбовидной формы с заостренными краями, размером примерно 1/2 см. По данным полковника, такие осколки наносят живой силе значительно больший урон. Кроме того, воронки, которые остаются после разрывов нового боеприпаса, значительно глубже, чем обычно. Также увеличена зона поражения.

Видео Никита Легкий