В СНБО предоставили доказательства, что Украина не использует запрещенные боеприпасы

Украинские Вооруженные силы в последний раз получали кассетные боеприпасыв 1991 году, а найденные в зоне АТО обломки ракеты имеют маркировку с датой выпуска 16.06.2003 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов, имеет ли украинская сторона доказательства, что эти запрещенные в мире боеприпасы используют пророссийские боевики.

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"Действительно, у нас есть доказательства того, что по позициям сил АТО применялись реактивные снаряды из системы залпового огня "Смерч". Эти снаряды были выпущены 16 июня 2003 года. Украина в последний раз получила подобный снаряд в октябре 1991 года, и этот факт указывает на то, что эти снаряды были использованы террористами и происходят с территории Российской Федерации, и были сделаны штатными специалистами из РФ, поскольку выпустить такие снаряды могут только подразделения, которые готовились годами", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что силы АТО в начале октября в Донецке использовали кассетные боеприпасы, что привело к гибели мирных жителей.

21 октября Министерство иностранных дел Украины опровергло обвинения украинских военных в использовании кассетных боеприпасов.