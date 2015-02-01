В районе Углегорска погибли четверо бойцов "Донбасса", Семенченко контужен
11:36, 01 февраля 2015Война
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Во время операции по освобождению Углегорска Донецкой области погибли четверо бойцов батальона "Донбасс".
REUTERS
Об этом сообщил начальник штаба батальона, позывной "Гал". Как передает Громадське TV, по его данным, ранены 11 бойцов, четверо эвакуированы в Харьков, остальные – в госпиталь в Артемовске. Также он подтвердил информацию о контузии комбата и народного депутата Семена Семенченко и еще двоих бойцов.
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Вчера вечером пресс-служба батальона сообщила о начале операции по освобождению Углегорска, частично контролируемого боевиками.
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