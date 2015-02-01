В районе Углегорска погибли четверо бойцов "Донбасса", Семенченко контужен

Об этом сообщил начальник штаба батальона, позывной "Гал". Как передает Громадське TV, по его данным, ранены 11 бойцов, четверо эвакуированы в Харьков, остальные – в госпиталь в Артемовске. Также он подтвердил информацию о контузии комбата и народного депутата Семена Семенченко и еще двоих бойцов.

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Вчера вечером пресс-служба батальона сообщила о начале операции по освобождению Углегорска, частично контролируемого боевиками.