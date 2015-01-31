Силы АТО начали освобождение Углегорска – Семенченко

Силы АТО приступили к освобождению города Углегорска от боевиков, которые закрепились там за последние несколько дней.

Об этом сообщил командир батальона "Донбасс", народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

«31.01 согласно Приказу штаба АТО началось освобождение города Углегорска частями ВСУ, Нацгвардии и батальонами милиции», - пишет Семенченко.

По его словам, идут тяжелые бои на подступах и в самом городе. «Оборона противника была прорвана в нескольких направлениях», - добавляет он.

Семенченко отмечает, что войска АТО, обороняющие город, в течение нескольких часов активно помогают развиваться наступлению.

В ходе боев противник использует тяжелую бронетехнику, фугасы и артиллерию.

« Во время развития операции противник нанес ряд контрударов в районе Чернухино, Енакиево и ряда других взводных опорных пунктов. Противником было задействованы более 15 танков и значительное количество БТР. В зоне ВСУ, Нацгвардия, батальоны милиции отражают контратаки противника», - сообщает Семенченко.

Как сообщал УНИАН, российско-террористические войска продолжают усиливать свою группировку под Углегорском, перебрасывая туда дополнительные силы.

В пресс-центре АТО сообщили, ситуация в Углегорске остается напряженной, продолжаются бои.