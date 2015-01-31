В Дебальцево сегодня из-за обстрела боевиков погибли 12 мирных граждан

15:39, 31 января 2015
Война
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В Дебальцево с начала сегодняшнего дня из-за обстрелов террористов погибло 12 мирных граждан.

Фото УНИАН

Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"Нахожусь в Дебальцево. Террористы не прекращают артобстрел жилых кварталов города. В результате обстрела убиты 12 человек. Сотрудники горотдела милиции не могут выехать на места разрушений из-за непрекращающегося артудара", - написал Аброськин.

Он добавил, что волонтеры и милиция под огнем боевиком вывозят мирных жителей целыми семьями.

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