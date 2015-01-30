СНБО: Дебальцево находится под контролем украинских военных
18:19, 30 января 2015Война
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Дебальцево находится под контролем Вооруженных сил Украины, однако регулярно обстреливается боевиками.
Дебальцево находится под контролем ВСУ / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой на брифинге в Киеве.
«Город Дебальцево находится под контролем ВСУ, однако регулярно обстреливается незаконными вооруженными формированиями», - сказал он.
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«Информация об уничтожении двух украинских блокпостов в районе населенного пункта Луганское неподалеку от Дебальцево и гибели большого количества украинских военнослужащих не соответствует действительности», - подчеркнул он.
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