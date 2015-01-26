В Станице Луганской в результате обстрела боевиками погибли 2 мирных жителя

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, сегодня боевики обстреляли Станицу Луганскую и прилегающие поселки из "Градов". Больше всего пострадали поселок Артема и микрорайон райцентра Старая Кондрашовка.

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В поселке Артема есть поврежденные и разрушенные дома, информация о пострадавших выясняется.

В Старой Кондрашовке несколько снарядов попали в общеобразовательную школу №1 (школа давно закрыта из-за постоянных обстрелов). Местных жителей здесь практически не осталось, почти все уехали в безопасные регионы.

К сожалению, не обошлось без жертв среди мирного населения - в результате обстрела в центральной части Станицы погибли два человека, их персональные данные сейчас выясняются.

В райцентре уже почти неделю нет электроэнергии и центрального водоснабжения. Газоснабжение осуществляется с перебоями и не во всех микрорайонах.