В Станице Луганской при взрыве на блокпосту погиб военный, еще трое ранены

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, вчера после обеда в Станице Луганской на ул. Чапаева был устроен диверсионный акт против украинских военных.

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"В 14 часов на блокпост (который расположен в крайней точке поселка у берега Северского Донца) пришел какой-то дедушка, назвавшийся местным жителем, подарил военным 3-литровую банку меда, поблагодарил их за службу и ушел. Когда солдаты попытались попробовать мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство). Один солдат погиб, еще трое тяжело ранены", - отметил Геннадий Москаль.

По мнению Геннадия Москаля, случай в Станице еще раз подтверждает, что террористы в противостоянии с украинскими силовиками не гнушаются никакими методами.