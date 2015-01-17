В Станице Луганской при взрыве на блокпосту погиб военный, еще трое ранены
Вчера, 16 января, на блокпосту Вооруженных сил в Станице Луганской произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, трое были тяжело ранены.
Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, вчера после обеда в Станице Луганской на ул. Чапаева был устроен диверсионный акт против украинских военных.
Читайте такжеСБУ задержала информатора боевиков, из-за которого погибли военные
"В 14 часов на блокпост (который расположен в крайней точке поселка у берега Северского Донца) пришел какой-то дедушка, назвавшийся местным жителем, подарил военным 3-литровую банку меда, поблагодарил их за службу и ушел. Когда солдаты попытались попробовать мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство). Один солдат погиб, еще трое тяжело ранены", - отметил Геннадий Москаль.
По мнению Геннадия Москаля, случай в Станице еще раз подтверждает, что террористы в противостоянии с украинскими силовиками не гнушаются никакими методами.