К вечеру известно о десяти погибших и 47 пострадавших.

Председатель Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил последствия российских ударов по Кривому Рогу. Об этом Вилкул сказал в эфире телеканала "КИЕВ24".

"Еще продолжается аварийно-спасательная операция. Пожар потушили, но завалы еще разбираются. Два завала еще осталось. На вечер, к сожалению, десять погибших - пять мужчин и пять женщин", - сказал Вилкул.

В то же время, он добавил, что одна женщина, которая считалась погибшей, находится в тяжелом состоянии. "Сейчас врачи борются за ее жизнь", - сказал Вилкул.

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По его словам, всего пострадало 47 человек, из них 9 - в тяжелом состоянии.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в социальной сети Facebook, по последним данным, сегодня всего от российских ракетных ударов погибли 33 человека.

В частности, 22 - в городе Киев, и 11 - в Днепропетровской области.

В то же время, всего ранены 140 человек, из них 74 - в столице, 2 - в Киевской области, и 64 - в Днепропетровской области.

В ГСЧС отметили, что спасены 19 человек: 11 - в Киеве, и 8 - в Днепропетровской области.

Всего к работам по Украине привлечено 619 спасателей и 132 единицы техники.

Массированный удар по Украине 8 июля

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины, в том числе попадания произошли в городе Кривой Рог. В городе зафиксировано несколько попаданий, в том числе - по административному зданию промышленного предприятия.

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