В самой больнице нет света, кислорода и водоснабжения.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского ракетного удара в детской больнице "Охматдет" нет света, кислорода и воды. Об этом он сказал в эфире информационного марафона.

Ляшко отметил, что от российского террористического акта пострадало пять корпусов в больнице "Охматдет" и один корпус Центра детской кардиохирургии. Кроме того, министр сообщил о ключевых задачах, которые решаются сейчас.

"Первое – разбирается корпус, который полностью разрушен. Это корпус токсикологии, где были детки на искусственной почке. А также ключевая задача – это эвакуация корпуса, который также пострадал, где были онкогематология, онкология, хирургия, травматология. Мы поэтапно вывозим сегодня детей в другие больницы, поскольку в "Охматдете" нет ни света, ни кислорода, ни водоснабжения. Наша задача на сегодня – минимизировать потенциальные возможные негативные последствия для тех, кто находился на лечении в больнице", – пояснил Ляшко. Видео дня

Кроме того, министр сказал, что директор Центра кардиохирургии сообщил ему, что во время взрыва проводились три оперативных вмешательства, а в операционной разбились все окна.

"Мы имеем загрязнение грудной полости, потому что операции были на сердце. Сейчас медики на базе другой больницы пытаются спасти жизнь тем малышам, которых оперировали в Центре кардиохирургии", – сказал Ляшко.

Атака РФ по "Охматдету"

Утром в понедельник, 8 июля, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Украине. Пострадал, в частности и Киев. Российские террористы ударили по детской больнице "Охматдет". Во время атаки в "Охматдете" проводили операции. Также враг ударил по частному роддому. Сообщалось и о разрушении подъезда многоэтажки в результате атаки оккупантов.

Известно, что в Киеве погибли по меньшей мере 22 человека. Двое – врачи "Охматдета". Еще 72 человека пострадали.

Завтра, 9 июля, в столице запрещены любые развлекательные мероприятия. В Киеве объявлен день траура.

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