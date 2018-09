От Иглесиаса до Луны: ТОП-5 концертов сентября в Киеве

В первый месяц осени киевлян порадуют такие звезды, как Enrique Iglesias, Everlast и The Maneken.

В Киеве стартовал осенний музыкальный сезон, который обещает быть весьма богатым на зажигательные музыкальные события. Так, уже в сентябре нас ждет один из самых масштабных ивентов осени - концерт короля латиноамериканской поп-музыки Энрике Иглесиаса.

Однако удивлять украинскую публику в сентябре будет не только он. УНИАН подготовил подборку концертов, которые обязательно стоит посетить в Киеве в первый месяц осени.

Один в каное

7 и 8 сентября

Музыкальная группа из Львова известна публике небанальными текстами, глубоким звучанием и изысканным подходом к современной музыке. Сейчас группа готовит к выходу новый альбом, песни из которога прозвучат на концерте в Киеве уже 7 и 8 сентября.

EVERLAST

9 сентября

Участник легендарных House Of Pain и La Coka Nostra, обладатель Grammy за рок-композицию с Santana Put Your Lights On, автор золотых и платиновых альбомов, музыкант, который сотрудничал с артистами в диапазоне от Madonna до Limp Bizkit — Everlast снова выступит в Киеве. Концерт состоится 9 сентября в Зеленом Театре. В Киеве музыкант отметит 20-й день рождения платиновой пластинки Whitey Ford Sings the Blues и порадует всех поклонников новыми композициями.

Луна

15 сентября

28-летняя украинская певица Луна (Кристина Бардаш) полюбилась слушателям за свою "умную" поп-музыку и "космические" мелодии как в Украине так и за ее предалами. Критики хвалят ее за сочетание электронных аранжировок с меланхоличным настроением, а простые слушатели ценят в ее музыке отсылки к поп-культуре 90-х годов. Не так давно певица с аншлагом выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве, а 15 сентября даст в столице сольній концерт.

The Maneken

29 сентября

Группе The Maneken исполняется 10 лет. В честь юбилея музыканты представят программу, состоящую из лучших треков. Послушать "золотой" трек-лист группы можно будет 29 сентября.

Enrique Iglesias

30 сентября

Впервые Энрике выступил в Украине в 2007 году, а ожидать его следующего выступления пришлось целых 11 лет.

И вот король латиноамериканской поп-музыки возвращается. Иглесас представит шоу, которое по масштабу собирается перещеголять концерт американских поп-рокеров Imagine, что является весьма амбициозной заявкой. А послушать исполнителя хитов Bailando, Ring my Bells и Subeme La Radio можно будет 30 сентября на НСК "Олимпийском".

Как сообщал УНИАН, в Киеве впервые выступили легендарные рокеры Imagine Dragons.