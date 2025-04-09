Если в вашем городе есть объекты из списка мирового наследия, стоит задуматься о переезде куда-то подальше.

Чрезмерное количество туристов все чаще признается проблемой многих городов, где есть интересные исторические памятники или выдающиеся природные объекты. Часто туристы не осознают, насколько разрушительным является их влияние на жизнь обычных людей в подобных местах.

Издание The Express приводит рассказ пользователя форума Reddit с никнеймом J_J_R, который живет в городе из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Люди, кажется, думают, что весь город - это музей. У меня были случаи, когда люди прижимались лицом к нашим окнам, чтобы заглянуть внутрь, или просто открывали ворота и заходили прямо на мой двор", - рассказал мужчина.

Видео дня

Однажды непрошеный гость обиделся на J_J_R, потому что у него на доме не было написано, что туристам вход запрещен. Якобы этот человек хотел воспользоваться их туалетом.

Прибрежные города Норвегии известны тем, что выглядят, как иллюстрация к какой-то сказке. Поэтому круизные лайнеры часто привозят туда туристов, которым явно не хватает воспитания. Например, норвежцы жалуются, что туристы с круизных лайнеров часто заходят на территорию их усадеб.

Один пользователь Reddit признался, что когда-то именно такую ошибку допустил он сам, когда отдыхал на Бали.

"Я был на прогулке своего первого утра на Бали и увидел эти открытые ворота в большой двор, где женщины раскладывали кучки приношений. Я подумал, что это, возможно, храм, и стал у входа, посмотрел, спросил, открыт ли он. Женщины удивились, объяснили, что это их дом, а я извинился и выразил свое восхищение тем, каким красивым был дом. Они очень гордились этим и объяснили мне кое-что о балийском жилье", - рассказал он.

Проблема чрезмерного туризма

Как писал УНИАН, Венеция, известная своей уникальной архитектурой и каналами, страдает от чрезмерного количества туристов. Чтобы уменьшить нагрузку на городскую инфраструктуру, с апреля 2024 года была введена плата за вход для однодневных посетителей в размере 5 евро. Кроме того, с 1 августа 2024 года введено ограничение на размер туристических групп до 25 человек и запрещено использование громкоговорителей во время экскурсий. Нарушителям этих правил грозят штрафы от 25 до 500 евро.

Также мы рассказывали, что город Дубровник, популярный курорт на побережье Адриатического моря, также сталкивается с проблемой чрезмерного туризма. В 2018 году власти города решили ограничить количество туристов, которые могут одновременно находиться в историческом центре, чтобы сохранить культурное наследие и улучшить качество жизни местных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: