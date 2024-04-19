Город Исафьордур будет впускать максимум 5 тысяч круизных пассажиров в день.

Несмотря на свою дороговизну и отсутствие развитой системы общественного транспорна, живописная Исландия с каждым годом становится все более популярной среди туристов. Это неизбежно приводит к чрезмерному туризму и попыткам борьбы с ним.

В частности, город Исафьордур на северо-западе Исландии стал особо популярен среди туристов, желающих увидеть фьорды и горы – настолько, что местные власти решили ввести ограничение на количество круизных туристов. Теперь его смогут посещать максимум 5 тысяч пассажиров круизных лайнеров в день, пишет Express.

Также Исафьордур запретит традицию трубить в гудок при выходе из порта Вестфьорд или входе в него.

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"Если индустрия туризма продолжит совершенствовать свою инфраструктуру, закупая больше автобусов, улучшая услуги и улучшая качество обслуживания людей, обеспечивая наличие туалетов и открытость и доступность услуг, тогда мы сможем с легкостью разместить больше гостей", – прокомментировал решение глава муниципального совета Исафьордура Гюльфи Олафссон.

Исафьордур – третий по величине круизный порт страны, а туристический сезон в городе длится с апреля по сентябрь. Ожидается, что в этом году город посетит 195 круизных лайнеров.

Чрезмерный туризм в мире

В эпоху социальных сетей некоторые туристические направления по всему миру стали настолько популярными, что они уже не справляются с потоками желающих их посетить. В итоге там начинают вводит различные ограничения и правила, чтобы как-то урегулировать количество посетителей и минимизировать неудобства для местных жителей.

Особо активно с овертуризмом борются в Италии. Не так давно власти города Комо на берегу одноименного живописного озера заявили о планах ввести плату за вход для туристов. Это идею они подсмотрели у другого итальянского города – Венеции, где входную плату с туристов начнут брать уже с конца апреля 2024 года.

Тем временем, власти Канарских островов решили ввести ограничения на краткосрочную аренду жилья. Это произошло на фоне массовых жалоб со стороны местных жителей, которые больше не могут себе позволить жизнь в регионе из-за слишком высоких цен и отсутствия доступного жилья.

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