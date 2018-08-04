Курортная жемчужина Хорватии ограничила количество туристов

ЮНЕСКО предупредила, что статус Всемирного наследия Дубровника попал под угрозу из-за огромного количества туристов "относительно устойчивой пропускной способности города".

Хорватский город Дубровник - живописный прибрежный курорт на Адриатическом море - рискует быть перегруженным посетителями круизных лайнеров, которые прибывают каждый день.

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В период с января по июнь почти 280 тыс. туристов из 188 круизных туров посетили 800-летний город, передает ЕвроПравда. В прошлом году колоссальное количество туристов - 749 тыс. высадились с 539 круизных кораблей, пришвартованных в гавани Дубровника.

Владельцы магазинов, рестораторы и 1500 местных жителей, которые живут в Старом городе - районе в пределах прибрежного форта, который фигурировал в сериале "Игра престолов", изо всех сил старались обслуживать толпы гостей.

В прошлом году ЮНЕСКО предупредила, что статус Всемирного наследия Дубровника попал под угрозу из-за огромного количества туристов "относительно устойчивой пропускной способности города" и управления круизными лайнерами, которые заходят в город.

Чтобы противостоять этой проблеме, город в 2017 году представил свой план "уважай Город", направленный на ограничение числа туристов от круизов, которые посещают Старый город, до 4000 в любой момент.

"Проект начал приносить плоды в этот туристический сезон и мы видим улучшение качества приема гостей с круизных лайнеров и меньше толпы", - сказала Сандра Миловчич, представитель Ассоциации туризма Дубровника.

По ее словам, количество так называемых стационарных гостей также растет в 2018 году. По официальным данным, более 4,2 млн человек провели в Дубровнике хотя бы одну ночь в 2018 году, что на 14% больше, чем в прошлом году.