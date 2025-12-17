На погоду в нашей стране продолжит влиять антициклон.

В середине недели, 18 декабря, погоду в Украине продолжит определять антициклон, поэтому осадков не ожидается. Лишь на Закарпатье пройдет небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ветер будет западных направлений, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью около нуля, завтра днем +3...+6 градусов, на западе до +7 градусов.

"А вот южная часть наконец заберет себе привилегию быть самой теплой, завтра здесь +6...+11 градусов, в Крыму - до +12 градусов", - порадовала синоптик.

Наталка Диденко прогнозирует, что в Киеве 18-го декабря также ожидается погода без существенных осадков. Ветер будет умеренный, иногда порывистый.

Температура воздуха в столице завтра в течение дня около +5 градусов.

В целом в столице в ближайшее время установится спокойная и сухая погода. Как сообщают в Украинском гидрометцентре, существенных осадков в Киеве не прогнозируется.

По словам синоптиков, в период с 16 по 20 декабря регион будет находиться под влиянием антициклона. Активные атмосферные фронты будут обходить территорию, поэтому дожди или снег в эти дни маловероятны, только в ночное и утреннее время в возможны туманы.

Ожидается, что ночью температура воздуха будет держаться вблизи нулевой отметки, а днем составит +2...+4°.

